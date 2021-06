Oudere met intensieve zorg thuis leeft langer dan oudere in verpleeghuis

Interessant voor u

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen. Artsen en verpleegkundigen behandelen momenteel nog 363 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 29 minder dan donderdag. In een week tijd zijn 170 ziekenhuisbedden vrijgekomen.

Nieuws

ACM: evenwichtigheid nodig bij vergelijkingssites zorgverzekering

Het is belangrijk dat er evenwichtige informatie wordt geboden rond polissen voor zorgverzekeringen bij vergelijkingssites. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de jaarlijkse zorgmonitor. Anders dreigt het risico dat een grote groep verzekerden onvoldoende in staat wordt gesteld om zich te oriënteren op een overstap. Dat zou de solidariteit in het zorgsysteem onder druk kunnen zetten door een tweedeling tussen mensen die overstappen en die niet overstappen, aldus de toezichthouder.