Ouderenzorgorganisatie NNCZ laat diploma-eisen los met ‘zam-sam’

De Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) is gestart met het werven van zo’n veertig ‘zam-sam medewerkers’. Zam-sam staat voor: zelf als het mogelijk is, samen als het mogelijk is.

Dit principe houdt in dat bij elke hulpvraag eerst wordt gekeken hoe iemand zelf weer iets kan leren of, met behulp van technologie, zelfstandig kan blijven. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt samen met de hulpvrager gezocht naar ondersteuning binnen zijn of haar netwerk. Wat daarna nog aan hulpvraag overblijft, wordt door de professionals ingevuld.

Veel belangstelling

Volgens Roeli Mossel, bestuurder NNCZ is er zowel intern als extern veel belangstelling voor de functie. Er zijn zo’n zestig sollicitaties binnengekomen op de vacature.

Zo veel mogelijk professionals

De NNCZ heeft zich ten doel gesteld om bij te dragen aan een zo groot mogelijk aantal professionals om te voorkomen dat mensen met een hulpvraag tussen wal en schip raken. Dit wordt gedaan door het loslaten van traditioneel ‘diploma-denken’. In plaats daarvan stappen ze over op competentiegericht werken. Dit betekent dat de NNCZ zich richt op een bredere groep mensen die graag in de zorg willen werken en al over de nodige vaardigheden en kwaliteiten beschikken, of die in staat zijn deze vaardigheden aan te leren.

Betekenisvol werk

Roeli Mossel: “We zien dat veel mensen hun leven anders willen inrichten en meer betekenisvol werk willen doen, of mensen die langere tijd voor een naaste hebben gezorgd en daardoor vaardigheden hebben ontwikkeld en geïnteresseerd zijn geraakt in de zorg. We zijn ontzettend blij met deze grote groep nieuwe zam-sam medewerkers die binnenkort onze organisatie zullen versterken.”