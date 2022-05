Pantein schrijf positieve cijfers over 2021

“2021 was een uitdagend jaar”, zegt bestuursvoorzitter van Pantein, Pauline Terwijn. “Corona legde veel druk op de zorgcapaciteit en zorgverleners. Dat we desondanks een gezond financieel resultaat hebben behaald, is een belangrijke prestatie. Dankzij de nauwe onderlinge samenwerking en de goede afstemming met huisartsen, kon zorg goed gecontinueerd worden.”

Terug naar zorg

“Het positieve financiële resultaat vloeit terug naar de zorg en is nodig om de zorg en dienstverlening te blijven vernieuwen”, vervolgt de bestuurder.

Samenwerking

“Een naadloze samenwerking tussen ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg – waar wij op inzetten – wordt de komende jaren cruciaal. Zo zorg je ervoor dat ziekenhuizen en verpleeghuizen beschikbaar blijven voor hen die het echt nodig hebben. Daarnaast groeit het aantal ouderen met een complexe zorgvraag, zowel thuis als in de verpleeghuizen. Dit maakt de noodzaak van passende financiering nog belangrijker. Alleen op die manier werken we samen aan een sterk en zo betaalbaar mogelijk zorgaanbod. Daar gaan we voor, daar staan we voor.”

