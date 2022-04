Vvt en gehandicaptenzorg boeken groot resultaat door coronasteun

Het resultaat van de ziekenhuizen, ggz, gehandicaptenzorg en ouderenzorg was in 2020 26 procent hoger dan in 2019. Dit komt grotendeels door de coronasteun van de overheid die de zorg kreeg. De resultaattoename is het grootst in de vvt en de gehandicaptenzorg.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de jaarrekeningen van de zorginstellingen. De totale bedrijfsopbrengsten van de vier grootste zorgsectoren namen in 2020 met 7,4 procent toe tot 72,2 miljard euro.

Ghz en vvt

Het resultaat voor belasting van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen (vvt) steeg tussen 2019 en 2020 van 365 miljoen naar 531 miljoen met 45 procent. De gehandicaptenzorg boekte in 2019 110 miljoen euro resultaat, en in 2020 256, wat een groei is van 133 procent.

De onderzoekers van het CBS zeggen dat de bedrijfsopbrengsten voor de gehandicaptenzorg dezelfde groei laten zien als in 2019. De bedrijfskosten zijn veel minder hard gestegen. Onder andere de kosten voor uitzendkrachten zijn minder hard gegroeid.

Ziekenhuizen

De ziekenhuizen boekten samen een groei van 2 procent, maar binnen deze sector is een opmerkelijk verschil tussen de algemene ziekenhuizen en de universitair medische centra (umc’s). Het resultaat van de algemene ziekenhuizen groeide met 15 procent, terwijl het resultaat van de umc’s daalde met 21 procent.

Ggz

Het resultaat van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is grillig over de laatste vier jaar. In 2017 was het resultaat van deze sector 77 miljoen. In 2018 18 miljoen. In 2019 steeg het enorm naar 136 miljoen. In 2020 was het resultaat voor belasting van de ggz 81 miljoen. Het CBS verklaart het verschil tussen 2018 en 2019 door de verkoop van vastgoed.

Verlies

Het aantal verliesgevende zorginstellingen daalde in 2020 ook, naar 15 procent. In 2019 boekte 20 procent van de zorginstellingen een negatief resultaat. Ook hier valt de vvt op: in 2019 maakte 22 procent van de vvt-instellingen een negatief resultaat, in 2020 was dat 13 procent.

Coronasteun

Het CBS verklaart de resultaatgroei door de coronasteun die de zorg kreeg in 2020. De zorg ontving 1,8 miljard euro voor zorgbonussen aan de medewerkers, 2,8 miljard om omzetverlies te compenseren en 1,6 miljard voor de extra kosten die de instellingen maakten wegens de coronapandemie.

Het resultaat voor belasting is de omzet, minus de bedrijfskosten waaronder personeelskosten en extra gemaakte kosten wegens covid.