Parnassia omzeilt banken en haalt 150 miljoen op via kapitaalmarkt

Parnassia Groep heeft 150 miljoen euro opgehaald zonder een beroep te doen op banken. De ggz-aanbieders heeft obligatieleningen geplaatst op de kapitaalmarkt. De leningen bestaan uit meerdere tranches met looptijden die variëren van 12 tot 30 jaar. Volgens de zorgorganisatie was er vanuit pensioenfondsen en investeerders grote interesse om te investeren in de obligaties.

Om financiering aan te trekken zijn meerdere opties overwogen. Zo heeft men gekeken naar nieuwe financiering via de bestaande banken van Parnassia, maar bleek dit lastig onder meer doordat de organisatie te maken heeft met vier verschillende banken binnen de verschillende zorgbedrijven van de groep. Ook is een aanvraag bij de Europese Investeringsbank (EIB) overwogen.

Gunstige leningsvoorwaarden

Met een AA-rating van kredietbeoordelaar Fitch werd het mogelijk om op een andere manier geld op te halen. Voordelen van het geld ophalen via de kapitaalmarkt zin langere looptijden en gunstige leningsvoorwaarden. “Een deel van de leningen kunnen we bovendien gebruiken om een deel van de bestaande bancaire leningen te herfinancieren met als doel onze rentekosten te verlagen”, schrijft Parnassia. ING en ABN Amro blijven aan als de twee huisbankiers.

Vastgoed en IT

Het geld gebruikt Parnassia om de zorglocaties toekomstbestendig en duurzaam te maken. Verder zijn investeringen in IT nodig. Doordat het eerder lastig was om met alle bankrelaties een consortium op te richten kwam er geen geld beschikbaar om de investeringen te doen.

Mogelijkheden verbreed

“Dit is goed nieuws voor onze cliënten, collega’s en gemeenten waar we werken. We kunnen hierdoor de regionale zorgvraag duurzaam, toekomstgericht en vanuit hoogwaardige voorzieningen blijven bieden. Tevens is het goed nieuws voor de Nederlandse zorgsector, omdat de mogelijkheden voor instellingen die financiering zoeken voor het doen van investeringen hiermee wordt verbreed”, aldus bestuurder Sjoerd van Breda, verantwoordelijk voor bedrijfsvoering & financiën van Parnassia Groep.