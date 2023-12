Parnassia vindt nieuwe rvt-voorzitter

Jeroen Muller is per 1 december de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Parnassia Groep. Hij volgt Marjolein Verstappen op, van wie de tweede benoemingstermijn 31 december 2023 eindigt.

Muller is recent gestopt als voorzitter van de raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis om gebruik te maken van zijn vervroegd pensioen.. Eerder was hij voorzitter van de raad van bestuur bij Arkin. Hij was onder andere voorzitter van het NIP en vicevoorzitter van de Nederlandse ggz.

Drijfveer

“Ik geloof in een organisatie waar werkplezier, trots en vertrouwen de basis is voor resultaat”, aldus Jeroen Muller. “Een sterke compassie met cliënten in de ggz is voor mij een belangrijke drijfveer om deze mooie rol bij Parnassia Groep te mogen vervullen.”