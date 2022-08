Partijen praten over nieuwe tandartsenopleiding in Rotterdam

Een nieuwe tandartsenopleiding in Rotterdam zou een oplossing kunnen bieden voor tekorten in de regio. De bestaande tandartsenopleidingen vormen samen met het Erasmus MC een werkgroep die de mogelijkheden gaat verkennen. Dat is te lezen in een brief van minister Kuipers (VWS) aan de Tweede Kamer .

Three young happy future dentistry doctors on classes at school *** Local Caption *** © Photographee.eu / stock.adobe.com

Kuipers reageert op een brief van de tandartsenorganisatie KNMT. In die brief uitte de KNMT haar zorgen over ontwikkelingen op de zorgarbeidsmarkt, en dan met name de capaciteitsproblemen in de mondzorg. De koepel kwam ook met een vijftal voorstellen om die capaciteitsproblemen op te lossen. Een daarvan was het opzetten van een vierde tandartsenopleiding in Rotterdam. Dat zou op korte termijn het tandartsentekort in de regio Zuid-West Nederland oplossen.

Werkgroep

De minister vindt het “aannemelijk dat een evenwichtiger spreiding van tandartsopleidingen ook bijdraagt aan het aantrekken van nieuw potentieel voor de opleiding, omdat de afstand tot de opleiding een variabele is bij de keuze die studenten maken voor een opleiding”. Hij wijst er wel op dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de vestiging van een nieuwe opleiding gaat.

Er is al overleg geweest tussen het ministerie van OCW, Erasmus MC en de drie bestaande tandartsopleidingen in Groningen, Amsterdam en Nijmegen. Het ministerie van VWS en het Capaciteitsorgaan waren daarbij betrokken. “Ik ben blij dat er toen is afgesproken dat een werkgroep met daarin de bestaande aanbieders en Erasmus MC verschillende oplossingsrichtingen gaan verkennen. De werkgroep gaat bekijken hoe samengewerkt kan worden bij het aanbod van tandartsopleidingen. Het is de bedoeling dat deze werkgroep haar conclusies op korte termijn presenteert”, laat de minister weten.

Mondhygiënist

De KNMT stelde verder voor om op de bestaande opleidingen meer studenten toe te laten. Dat zou volgens de minister kunnen door de opleiding te verkorten van vijf naar zes jaar. Zo zou er geld vrijkomen om meer tandartsen op te leiden en zouden ze ook nog eens allemaal eerder klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Kuipers vindt echter dat er bij het oplossen van tekorten ook naar andere factoren gekeken moet worden. “Bij het vaststellen of er voldoende tandartsen zijn is het ook van belang te kijken naar de deeltijdfactor en naar de beschikbaarheid van andere mondzorgprofessionals, zoals de (geregistreerd) mondhygiënist, en naar optimalisatie van de inrichting van de opleiding (bv. meer praktijkervaring opdoen in de regio). Eind van dit jaar komt het Capaciteitsorgaan met een nieuw instroomadvies, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de verdeling van tandartsen en het tandartsbezoek over de regio’s.”

Brancheopleiding

De tandartsen zouden willen dat door de branche erkende opleidingen in aanmerking komen voor bepaalde subsidies van OCW. Die staan nu alleen open voor opleidingen die door de overheid erkend zijn. Daar wil Kuipers niet aan. “De KNMT stelt voor dat het ministerie van VWS er bij het ministerie van OCW en SZW op zal aandringen dat deze regelingen worden opengesteld voor de branche erkende A opleiding tot tandartsassistent. Het ministerie van VWS is van mening dat brancheopleidingen niet dezelfde overheidsgelden kunnen krijgen als een door de overheid erkende opleiding (zoals de mbo-opleiding tot tandartsassistent) en zal hier dan ook niet op aandringen bij de overige departementen”, aldus de minister.