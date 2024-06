Patiënt moet grotere rol krijgen binnen digitalisering in de zorg

Vanwege de toename van digitalisering in de zorg zouden patiënten in staat moeten zijn om zelf aanvullingen te doen in zijn dossier. Dat zegt hoogleraar Guus Schoonman. Verder moet er beter worden gekeken naar hoe de gevolgen van digitalisering uitpakken voor de zorgverlener.

Sinds 1 mei is Schoonman als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Tilburg University. Op 21 juni spreekt Schoonman zijn oratie uit voor de leerstoel Digitale Communicatie in de Klinische Praktijk.

Digitale samenwerking

Schoonman richt zich op de digitale samenwerking tussen patiënt en zorgverlener en op de ondersteuning van zorgverleners bij de digitale transitie. Dat kan bijvoorbeeld door ‘gedeelde dossiervoering’, shared record keeping, waarbij de patiënt een meer actieve rol gaat krijgen naast de zorgverlener. Voordeel is dat de patiënt zich hierdoor meer verdiept in zijn of haar medische toestand en is meer betrokken zijn bij de zorg.

Patiëntenperspectief

Voor succesvolle gedeelde besluitvorming is het belangrijk dat zorgverleners het perspectief van de patiënt op hun medische probleem begrijpen. Het centrale idee van Schoonmans ‘Prepare project’ is om patiënten te vragen opmerkingen toe te voegen aan de verwijsbrief van de huisarts voor het ziekenhuis, zodat ze hun mening, waarden, voorkeuren en verwachtingen laten opnemen in het epd. Met een tweede project, digital onboarding, kunnen ziekenhuizen het patiënten portaal steeds vaker inzetten als communicatiekanaal tussen patiënt en zorgverlener.

Implementatie

Bij de implementatie van digitale innovatie in de zorg moet volgens Schoonman altijd naar de gevolgen voor het werk van de zorgverlener worden gekeken. “Wat goed is voor het zorgstelsel of de zorgorganisatie is niet perse nuttig voor een individuele zorgverlener.” Zo kan een goed werkend EPD voor een zorgorganisatie waardevol zijn maar voor een individuele zorgverlener niet direct nuttig zijn.”