Patiënten Den Dolder blijven voorlopig zoveel mogelijk binnen de instelling

Fivoor heeft deze maatregelen genomen naar aanleiding van de dood van een 76-jarige vrouw die donderdagmiddag 2 januari in Den Dolder werd doodgestoken, dicht bij het terrein van de Willem Arntsz Hoeve.

Aanhouding

De politie heeft een signalement verspreid en tips gevraagd. Naar aanleiding hiervan heeft FIvoor naar eigen zeggen een melding gedaan waarop de politie donderdagavond laat in een van de klinieken (Wier+) een patiënt heeft aangehouden. De politie maakte op maandag 6 januari bekend dat de verdachte wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij blijft nog zeker veertien dagen vastzitten.

‘Licht verstandelijk beperkt’

Volgens RTV Utrecht is de verdachte 27 jaar oud. Hij verbleef bij Fivoor, waar hij werd behandeld op een gesloten afdeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking die een gevaar kunnen zijn voor zichzelf of voor anderen. De zorg die hij kreeg in de kliniek “is niet onderdeel an een strafrechtelijke maatregel of voorwaarde”. De verdachte van de steekpartij was op het moment van zijn daad met toestemming buiten, zegt Fivoor. Dat mag af en toe. Hetty Beekman, voorzitter van de Belangenvereniging Den Dolder, noemt in het AD de dodelijke steekpartij ‘onverteerbaar’. “We willen Fivoor liever vandaag dan morgen kwijt. Daarover zijn we met de gemeente in gesprek. Als de verdachte ook de dader blijkt, is Fivoor kennelijk niet in staat om dit werk en hun risicotaxaties goed te doen.”

Fivoor “enorm geschokt”

Bestuurder Erik Masthoff van Fivoor: “Wij zijn er enorm van geschrokken en we betreuren het dat onze patiënt mogelijk betrokken was. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden van het slachtoffer. We leven intens met hen mee in deze moeilijke tijd. En we zien en voelen de impact die de gebeurtenis heeft op de gemeenschap van Den Dolder.” Masthoff zegt dat hij en alle medewerkers volledig hebben meegewerkt aan het politieonderzoek. Ook doet FIvoor zelf intern onderzoek en is in gesprek met de inspectie. De ingestelde maatregelen worden vrijdag geëvalueerd.

De verdachte van de dodelijke steekpartij verbleef op hetzelfde terrein van Fivoor als waar Michael P. zat toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde.

Verhuizing

Fivoor zou in 2027 uit Den Dolder moeten vertrekken, maar een nieuwe plek is nog niet gevonden, terwijl het draagvlak onder inwoners en gemeenten voor de klinieken afneemt. “En dit incident zal een verhuizing niet makkelijker maken”, zegt Fivoor-bestuurder Erik Masthoff, bij RTV Utrecht. “Na de moord op Anne Faber heeft het ons heel lang gekost om weer goed met elkaar om te gaan. We zijn nu weer terug bij af.” De gemeenten De Bilt en Zeist hebben al duidelijk gemaakt dat een verhuizing van de klinieken niet binnen hun gemeentegrenzen kan plaatsvinden. De gemeente Zeist heeft een onderzoeksbureau in de arm genomen dat mogelijke alternatieve locaties onderzoekt. Het onderzoek zou dit kwartaal afgerond moeten zijn.