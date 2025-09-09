Patiëntenfederatie: ‘Doorbraak in strijd tegen lange wachttijden’

Patiëntenfederatie Nederland is enthousiast over de afspraken in het deze week ondertekende Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Volgens de federatie is een doorbraak bereikt in de strijd tegen te lange wachttijden.

Zo is afgesproken dat zorgaanbieders hun wachttijden opschonen en beter en nauwkeuriger communiceren, zodat patiënten beter inzicht krijgen in wachttijden. Daarnaast moeten zorgverzekeraars hun verzekerden die te lang moeten wachten op zorg, actief een aanbod doen voor bemiddeling naar een sneller alternatief. Ook moeten patiënten tijdens het wachten beter begeleid en ondersteund worden.

Zorgbemiddeling

Uit recent onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat acht op de tien patiënten de wachttijden te lang vindt. Bijna de helft ervaart hierdoor verergering van klachten, stress of verlies van kwaliteit van leven. Tegelijkertijd kunnen de wachttijden per zorgaanbieder verschillen

Bij zorgbemiddeling gaat de verzekeraar voor patiënten op zoek naar een sneller alternatief. Uit het onderzoek van Patiëntenfederatie blijkt dat effectief. Ruim de helft van de patiënten dat aan zorgbemiddeling doet werd hierdoor uiteindelijk sneller geholpen.

Zorgverzekeraars kunnen hier nu echter alleen mee aan de slag als een patiënt daar zelf om vraagt. Door de nieuwe afspraken in het AZWA krijgen zorgverzekeraars inzicht in de wachtlijsten van ziekenhuizen en klinieken die boven de treeknorm uitkomen. Ze mogen die patiënten proactief gaan benaderen om hen snellere alternatieven voor te stellen.

Belangrijke stap vooruit

De Patiëntenfederatie ziet de afspraak als een belangrijke eerste stap om wachttijden terug te dringen en beschikbare capaciteit beter te benutten. Ze zal er scherp op toezien dat de afspraken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en dat patiënten merkbaar verbetering ervaren. “Wachttijden zullen niet meteen worden opgelost, maar onnodig wachten terwijl er elders plek is zonder dat je daarvan op de hoogte wordt gebracht, behoort straks als het goed is tot het verleden.”

Daarnaast is Patiëntenfederatie tevreden over afspraken in het AZWA wat betreft meer transparantie over kwaliteit, meer passende zorg, het verbeteren van medicijnbeschikbaarheid en betere gegevensuitwisseling.