Patiëntenfederatie ijvert om mondzorg en fysiotherapie in het basispakket te krijgen

Patiëntenfederatie Nederland wil dat de eerstelijnszorg toegankelijker wordt voor patiënten om de huidige en toekomstige uitdagingen in de zorg aan te kunnen.

Zij heeft daarom een brief aan de Tweede Kamer geschreven in aanloop naar het debat deze week over eerstelijnszorg. De Federatie vindt dat de financiële drempels voor fysiotherapie en mondzorg omlaag moeten en dat de toegang tot huisartsenzorg verbetert. Daarnaast vraagt zij de minister om de ‘passende indicatiestelling wijkverpleging’ niet door te voeren.

Mondzorg en fysiotherapie

Patiëntenfederatie Nederland constateert dat patiënten vaak uit kostenoverwegingen mondzorg en fysiotherapie mijden. Hierdoor verergeren de pijn en klachten, vermindert de kwaliteit van leven, vermindert de arbeidsparticipatie en komen patiënten uiteindelijk vaak in de complexe en duurdere tweedelijnszorg terecht.

Huisartsenzorg

Daarnaast lijkt goede en toegankelijke huisartsenzorg voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend. NIVEL schat dat 37.000 mensen niet ingeschreven staan bij een huisartsenpraktijk, met als meest genoemde redenen verhuizing en het sluiten van de praktijk. Ook zou er een groep van 600.000 mensen zijn die wel is ingeschreven, maar, vaak vanwege grote afstand door verhuizing, wil wisselen van huisarts. Patiëntenfederatie Nederland vindt dit zorgelijk en vindt dat er snel concrete actie nodig is vanuit de politiek om dit op te lossen.

Passende indicatiestelling wijkverpleging

De Patiëntenfederatie vraagt de minister af te zien van de ‘passende indicatiestelling wijkverpleging’ omdat deze nadelig zou uitpakken voor mensen met een complexe zorgvraag. “Voor mensen met een complexere zorgvraag, zoals mensen met een progressieve spierziekte, staat de toegankelijkheid van de wijkverpleging sterk onder druk. Uit recent onderzoek blijkt dat zij vaak moeilijk een aanbieder kunnen vinden die hen in zorg kan nemen. Dat betreft veelal relatief jongere mensen die ongewenst gebruikmaken van ongecontracteerde zorgaanbieders. Juist bij hen is het belangrijk dat de verpleegkundige die de indicatie stelt, zelf betrokken blijft bij het leveren van zorg. Zodat die erop kan toezien dat de zorg op de juiste manier geleverd wordt. Inzet van onafhankelijke indicatiestelling zal dit belemmeren en staat haaks op passende inzet van wijkverpleging.”