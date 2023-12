Patiëntenfederatie trekt handen af van nieuw kwaliteitskompas

Het kompas, dat bewust een kompas wordt genoemd en geen kader, heeft te weinig concrete, toetsbare indicatoren die inzicht geven in de kwaliteit van zorg, vindt de belangenclub, die ook in een eerder stadium al kritisch was.

“In een sector met zoveel kwetsbare cliënten en waar ongeveer 20 miljard euro belastinggeld in omgaat, is het van belang dat de kwaliteit van die zorg objectief gemeten, gemonitord en waar nodig verbeterd wordt”, aldus Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland. “Maar helaas neemt het aantal kwaliteitsindicatoren in dit voorgestelde kader juist af.”

Beeldend en verhalend

“Zeker voor de meest kwetsbare mensen met een grote afhankelijkheidsrelatie is het van groot belang dat dit heel duidelijk omschreven en afgesproken wordt. Maar dit kader geeft die duidelijkheid onvoldoende.”

Volgens de Patiëntenfederatie kon op basis van de eerdere kwaliteitsafspraken objectieve cijfers over verschillende kwaliteitsindicatoren landelijk met elkaar vergeleken worden. In het nieuwe kwaliteitskompas mogen zorginstellingen dit “beeldend en verhalend” en met “open gesprekken” doen.

Inzicht in kwaliteit

“Maar dat is ons te abstract en niet concreet genoeg. We zien deze verschuiving breder in de zorg. Patiënten en cliënten hebben nauwelijks tot geen inzicht in de kwaliteit van zorg. En het wordt steeds moeilijker te achterhalen welke zorgaanbieders wel en welke zorgaanbieders niet voldoende kwaliteit leveren. In het belang van cliënten en patiënten is dit echter niet de weg die we op moeten.”

Een voorbeeld van een kwaliteitsindicator die nu gebruikt wordt maar in het nieuwe kader is verdwenen, is de indicator ‘Medicatieveiligheid’. Op dit moment maken aanbieders inzichtelijk of medicatiefouten worden besproken in de teams. “Als we dit niet meer expliciet uitvragen, zal de aandacht voor dit probleem verslappen en het zicht op dit probleem vervagen. Met grote gevolgen voor cliënten.”

Toetsing

Of het kompas daadwerkelijk wordt ingevoerd, is afhankelijk van beoordeling door Zorginstituut Nederland (ZiN). Een woordvoerder laat weten dat deze beoordeling niet voor 18 december wordt bekendgemaakt. Eerder liet het Zorginstituut weten dat het kompas nog te weinig concreet was en dat de opstellers meer tijd kregen om bijvoorbeeld meetinstrumenten toe te voegen.

In het kompas, opgesteld door 24 zorgpartijen, wordt afscheid genomen van de bezettingsnorm en wordt veel de nadruk gelegd op wat ouderen en hun omgeving zelf kunnen doen.