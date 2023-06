Patricia Jaeger nieuwe bestuurder Sius

Patricia Jaeger wordt per 14 augustus de nieuwe bestuurder van Sius. Zij volgt Hans Poortier op, die per 1 juni de overstap naar De Twentse Zorgcentra maakte. Hij werd sindsdien vervangen door interim-bestuurders Charley Immens (manager financiën Sius) en Angelique Mostermans (manager zorgadvies en behandeling Sius). Zij keren per 14 augustus weer terug in hun managementfunctie.