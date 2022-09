Defusie Reinier Haga Groep kost directeur baan

“Het einde van de ontvlechting van RHG is in zicht”, laat de organisatie weten: “Nu de positie van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum heldere contouren begint te krijgen, breekt er een nieuwe fase aan.” Het centrum zit over enkele weken zonder bestuur, want medisch directeur Rolf Bloem ging in juli met pensioen.

Het ontstaan van het centrum is niet zonder slag of stoot gegaan. De omgevingsvergunning, het verzet van medisch specialisten, stijgende bouwprijzen en coronapandemie bemoeilijkten de realisatie van het centrum in Zoetermeer. Nog voordat het gebouw openging in 2020 besloten de drie delen van RHG uit elkaar te gaan: Reinier de Graaf Gasthuis, HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis.

Onenigheid binnen RHG

Omroep West meldt dat het vertrek van Jaeger te maken heeft met onenigheid binnen de top van RHG over de positie van het Orthopedisch Centrum na de defusie. Eerder dit jaar vertrok om onduidelijke redenen directeur Carla van de Wiel van HagaZiekenhuis.