Pensioenfonds PFZW koerst af op verlaging pensioenen in 2021

Enorm slecht

“Onze beleggingen worden hard geraakt door de crash”, aldus een woordvoerder van het PFZW. “De start van dit jaar is enorm slecht.” De dekkingsgraad van PFZW is dit jaar spectaculair gedaald: van 99,2 procent eind december naar 90,4 procent eind vorige maand, laat het pensioenfonds weten. Die dekkingsgraad is in de eerste helft van deze maand verder gekelderd.

Verplichtingen

Die dekkingsgraad geeft de gezondheid aan van een pensioenfonds. Het is de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en de betalingsverplichtingen in de toekomst. De financiële positie van het fonds hangt vooral af van de aandelen- en obligatiekoersen en de hoogte van de rente.

De beurscrash en de lage rente duwen de dekkingsgraad omlaag. De rente is in maart sterk gedaald, omdat overheden en centrale banken wereldwijd honderden miljarden euro’s steun gaan verlenen om de economie uit de corona-crisis te helpen. Andere pensioenfondsen kampen met vergelijkbare problemen.

Verlaging pensioenen

Als de situatie later dit jaar niet significant verbetert, kan PFZW de klap opvangen met een verlaging van de (aanvullende) pensioenen in 2021. Bovendien kan het fonds een deel van de tegenvaller compenseren met een verhoging van de pensioenpremie die werknemers en werkgevers in de zorg maandelijks betalen. “Premie, uitkering en opbouw staan bij een ongewijzigde situatie onder druk voor 2021,” aldus PFZW.

Ongemoeid

“Als de dekkingsgraad de rest van het jaar blijft zoals nu dan zullen we in 2021 moeten verlagen”, zegt de woordvoerder. “De peildatum is pas 31 december 2020, dus dat is nog ver weg. Ook de hoogte van de pensioenpremie van 2021 bepalen we pas in het vierde kwartaal.” PFZW laat de premies en pensioenuitkeringen voor dit jaar ongemoeid.