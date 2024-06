Per 1 juli bestuurlijke fusie Amerpoort en Sherpa

Albert van Esterik wordt per 1 september de voorzitter van de Raad van Bestuur. Van Esterik is in de afgelopen jaren werkzaam geweest als bestuursvoorzitterbij GGz Centraal. Gerlinde Paas start per 1 september als bestuurslid. Paas heeft als directeur Zorg en Wonen bij Philadelphia ruime ervaring in de gehandicaptensector.

Nieuwe raad van toezicht

De nieuwe leden van de raad van toezicht zijn Mirjam van ’t Veld, Relinde de Koeijer en Wencke de Wildt. Zij vormen samen met Rob te Brake (huidig rvt-lid Amerpoort) en Gerard de Bruijn (rvt-lid Sherpa) per 1 juli de nieuwe raad van toezicht van Amerpoort-Sherpa.

Henk Kouwenhoven is acht jaar als bestuurder bij Sherpa werkzaam geweest en gaat per 1 september met pensioen. Hans den Hollander, voorzitter interimbestuurder bij Amerpoort neemt per 1 juli afscheid. Bestuurder Daan Boot blijft tot in het najaar aan voor de continuïteit en overdracht.