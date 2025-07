Staatssecretaris biedt werkagenda VN-verdrag Handicap aan

De werkagenda omvat een periode van vijf jaar.

Samenhangen

“Om het VN-verdrag Handicap uit te voeren, kijken overheden naar hun eigen beleid en zoeken ze contact met elkaar, daar waar beleidsterreinen onderling samenhangen” , schrijft de staatssecretaris.

“Dat was niet altijd vanzelfsprekend. Het opstellen van deze werkagenda heeft deze gezamenlijkheid absoluut versterkt. Daarmee zetten we een stap in de goede richting. Dit werd bevestigd in de gesprekken die ik met mijn betrokken collega’s in het kabinet en de VNG voerde over de werkagenda. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om drempels in de samenleving weg te nemen.”

De werkagenda is hier te lezen.