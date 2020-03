Per Saldo vraagt minister om steun voor budgethouders

Per Saldo is van mening dat als tijdelijke doorbetaling van zorg en/of ondersteuning voor de gecontracteerde aanbieders geregeld kan worden tijdens deze periode, dit ook geregeld moet kunnen worden voor pgb gefinancierde zorg en/of ondersteuning zoals zorgaanbieders, zorgverleners, zzp-ers, informele zorg. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Per Saldo dat zij dagelijks zeer nijpende vragen ontvangt waar ze niet direct antwoord op heeft, omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat.

Dagbesteding

Een tweede probleem dat er speelt is dat dagbesteding niet door gaat of dat er geen vervoer beschikbaar is. Dagbesteding, dat vaak in groepen plaats vindt, valt hierdoor voor veel mensen weg. Zij hebben nu individuele zorg en/of ondersteuning nodig aan huis, wat extra kosten met zich mee brengt. Daardoor kunnen mensen in de knel komen met hun huidige beschikking. Per Saldo vraagt de minister om direct landelijke maatregelen te nemen, waarmee mensen groepsbegeleiding om mogen zetten in individuele zorg en/of ondersteuning.

Ook door uitval van zorgverleners als gevolg van de maatregelen i.v.m. het coronavirus, zijn er budgethouders die tijdelijk duurdere zorg moeten inzetten. Pers saldo ziet graag dat deze extra kosten gedekt worden. Daar waar het voor de budgethouders niet mogelijk is om zorg nog te organiseren met een pgb, vraagt de vereniging om direct naturazorg beschikbaar te stellen.

Beschermende materialen

Veel budgethouders vallen onder de kwetsbare groepen. Met betrekking tot beschermende kleding en beschermende materialen is voor hen echter nog niks geregeld. Per Saldo wil dat ook budgethouders per direct toegang krijgen tot de regiocoördinatoren die belast zijn met de distributie hiervan.