Per Saldo: ‘Werk je met een pgb, vraag de zorgbonus aan’

Per Saldo roept zorginstellingen die met een pgb werken op een aanvraag te doen om in aanmerking te komen voor de zorgbonus. Instellingen kunnen dit doen tot en met 20 oktober 2020.

Indien je als instelling gebruikmaakt van een overeenkomst van opdracht voor het leveren van zorg, en je medewerkers een bijzondere prestatie hebben geleverd tijdens de uitbraak van het coronavirus, kom je in aanmerking voor de zorgbonus. Het indienen van een aanvraag kan tot en met 29 oktober 2020, laat Per Saldo weten.

Eerdere regeling aangepast

De eerdere regeling die gemaakt was voor zorgverleners die in ziekenhuizen werken, wordt nu aangepast. Voordat deze aanpassingen bekend zijn, en van kracht worden, kan de bonus nog aangevraagd worden via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).