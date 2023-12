Personeelstekort zorg groeit naar maar liefst 190.000 medewerkers in 2033

Foto: Gorodenkoff/stock.adobe.com

Toen ging het om cijfers over 2031 en werd een tekort van 135.000 medewerkers in de sector zorg en welzijn verwacht.

Nu al is er een flink tekort aan zorgmedewerkers. Volgens ABF Research komt de sector volgend jaar zo’n 54.500 mensen tekort. Zo komen verpleeghuizen 14.200 mensen tekort in 2024 en in de gehandicaptenzorg groeit het tekort naar 8.400 medewerkers.

Verpleeghuiszorg

Ook in 2033 wordt het grootste tekort verwacht in de verpleeghuiszorg. De sector zou tegen 2033 zo’n 51.900 medewerkers tekort komen. De thuiszorg en de ziekenhuizen volgen met tekorten van respectievelijk 27.400 medewerkers en 26.500 medewerkers.

Gevolgen beleidsmaatregelen

Wat onder meer opvalt is dat het personeelstekort nauwelijks daalt door nieuwe beleidsmaatregelen. Volgend jaar stijgt het tekort door beleidsmaatregelen van 50.000 naar 54.500 mensen. In 2033 daalt het tekort mondjesmaat van 194.900 zorgverleners naar 189.800. Dit lijkt vooral het gevolg van het beleid om verpleeghuiszorg bij ouderen thuis te verlenen. Zo stijgt het tekort aan thuiszorgmedewerkers van 17.000 medewerkers naar 27.400 medewerkers. Het aantal verpleeghuismedewerkers waar een tekort aan is daalt juist van 64.900 medewerkers naar 51.900 medewerkers.

Misselijkheid

Bestuurder FNV Zorg & Welzijn, Elise Merlijn, reageert geschokt op de nieuwe cijfers: “Mijn eerste reactie was er een van misselijkheid, als je de cijfers ziet met betrekking tot de tekorten naar 2033, (over tien jaar!) dan schrik je jezelf te pletter. Hoe kan de zorg enige vorm van menselijke maat houden als we het hebben over deze tekorten?”

FNV roept de overheid en alle betrokken partijen op om onmiddellijk met een doortastend plan van aanpak te komen. Een dringende herziening van de arbeidsvoorwaarden, het verminderen van de werkdruk en het aantrekkelijker maken van de sector zijn cruciaal om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. FNV benadrukt dat zorgmedewerkers onmisbaar zijn voor het handhaven van de huidige standaard in de zorg.