Personeelstekort in zorg loopt op, FNV eist reddingsplan

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW) becijfert dat het huidige tekort in de sector stijgt van zo’n 49.000 mensen nu tot ruim 140.000 medewerkers in 2031. AZW is een samenwerking tussen arbeidsmarktfondsen en het ministerie van Volksgezondheid.

AZW ziet het tekort aan verpleegkundigen stijgen van ruim 10.000 tot 25.000 werknemers. Het tekort aan verzorgenden is in 2031 nog groter als niet wordt ingegrepen: dat kan volgens de prognose stijgen tot meer dan 34.000 werknemers. Nu komt de maatschappij al 9500 verzorgenden tekort.

Maatschappelijk plan

FNV eist dat de overheid “de ernst van de situatie inziet” en snel ingrijpt. “Niet weer met extra commissies en werkgroepen waar de nadruk op ‘kostenefficiency’ ligt, maar met een maatschappelijk plan, waarin de kwaliteit van de zorg centraal staat”, voegt de bond eraan toe.

Volgens FNV staan de cijfers “in schril contrast met het regeerakkoord”, waarin het doel staat om de kostenstijging in de zorg verder af te remmen. Doordat de bevolking vergrijst en de zorgbehoefte steeds groter wordt, gaan de kosten van de gezondheidszorg en de welzijnssector fors omhoog. Als het kabinet daar echter op bezuinigt, dreigen volgens FNV de wachtlijsten verder op te lopen en de kwaliteit van de zorg achteruit te gaan.

Helder reageert

De verantwoordelijke minister voor Langdurige Zorg Conny Helder schrijft in een Kamerbrief bij de AZW-cijfers dat het kabinet om de personeelstekorten “hoge prioriteit” geeft aan het “aantrekkelijker maken van werken in de zorg”. Ze zegt te werken aan een aanpak voor de “arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn” voor de komende tien jaar. (ANP)