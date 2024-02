Peter van der Voort nieuwe voorzitter Vereniging Palliatieve Zorg NL

Voormalig senator en intensivist Peter van der Voort is 15 februari gestart als de nieuwe voorzitter van de Vereniging Palliatieve Zorg NL. Zijn missie is eenheid en samenwerking binnen de palliatieve zorgsector te bevorderen.

Van der Voort werkt al lang in de gezondheidszorg. Als intensivist werd hij afdelingshoofd IC bij het UMCG. Hij was senator voor D66 in de Eerste Kamer van 2020 tot 2023. Momenteel is hij hoogleraar Health Care bij Tilburg University en TIAS School voor business & society.

Peter van der Voort

Van der Voort: “Mijn jarenlange werk in de zorg heeft me laten inzien dat het waardig omgaan met ongeneeslijke ziekte en sterven voor mensen minstens zo belangrijk is als de medisch inhoudelijke, op herstel gerichte behandeling die daaraan vaak vooraf is gegaan. Er ligt voor de Vereniging nog veel werk om dat in Nederland goed binnen het integraal zorgakkoord (IZA) te organiseren.”