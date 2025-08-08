Pfizer en BioNTech schikken zaak met CureVac over coronavaccin

De Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse biotechbedrijf BioNTech hebben een akkoord bereikt met het Duitse CureVac en het Britse GSK over een schikking van de juridische geschillen in de Verenigde Staten over coronavaccins.

Pfizer en BioNTech betalen 740 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 635 miljoen euro, meldde CureVac vrijdag. Daarnaast ontvangen CureVac en GSK een percentage van de verkoop van de coronavaccins in de VS. Dat meldt het ANP.

CureVac klaagde in 2022 zijn Duitse concurrent BioNTech aan vanwege het schenden van patenten rondom de mRNA-techniek. Die beschermde techniek zouden BioNTech en Pfizer bij het ontwikkelen van hun coronavaccin Comirnaty zonder toestemming hebben gebruikt. Het vaccin van Pfizer en BioNTech was het eerste mRNA-vaccin dat werd goedgekeurd voor gebruik en het eerste coronavaccin dat in westerse landen werd goedgekeurd.

Gewenste niveau

CureVac werd aanvankelijk beschouwd als een van de hoopvolle kandidaten voor de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. Het bedrijf slaagde er zelf echter niet in de veiligheid en effectiviteit van het mRNA-vaccin op het gewenste niveau te krijgen en het vaccin op de markt te brengen.

GSK, dat sinds 2020 met CureVac samenwerkt aan de ontwikkeling van mRNA-vaccins voor infectieziekten, ontvangt 370 miljoen dollar plus een royalty van 1 procent op de Amerikaanse verkoop van mRNA-vaccinproducten. CureVac zei een “enkelcijferig” percentage te ontvangen op de verkoop van coronavaccins in de VS.

Einde

De schikking maakt een einde aan het geschil tussen CureVac en BioNTech, voorafgaand aan de geplande overname van CureVac door BioNTech die in juni werd aangekondigd. De twee bedrijven zijn nog wel verwikkeld in juridische geschillen op de Duitse thuismarkt, maar volgens CureVac schept de overeenkomst “een kader voor het oplossen van lopende patentgeschillen buiten de VS”.