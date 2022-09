EMA positief over aangepaste coronavaccins

De Europese geneesmiddelenwaakhond EMA is positief over de aangepaste coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, die beter zouden moeten beschermen tegen de omikronvariant van het virus. Dat heeft EMA donderdag bekendgemaakt, na een bijeenkomst van het comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik. De vaccins kunnen worden ingezet als boosterprik bij iedereen van 12 jaar en ouder.

De prik is bedoeld voor mensen die de zogenoemde ‘basisserie’ al gehad hebben. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld al minimaal twee inentingen met het vaccin van Pfizer hebben gehad. Tussen de laatste prik die iemand kreeg en de prik met het aangepaste vaccin moet minimaal drie maanden zitten.

Afweerreactie

Het comité oordeelt dat de aangepaste vaccins zorgen voor een sterke afweerreactie tegen zowel de oorspronkelijke variant als de omikronvariant van het coronavirus. De bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die na een boosterprik met de eerdere versies van de vaccins.

De coronavaccins die tot nu toe gebruikt worden, zijn gemaakt op basis van de oorspronkelijke variant van het virus zoals deze een kleine drie jaar geleden opdook. Omdat het virus verschillende keren is gemuteerd, ziet het er nu anders uit.

Pfizer

In Nederland staat voor dit najaar een nieuwe prikronde tegen het coronavirus gepland. Het kabinet wil daar de aangepaste coronavaccins voor inzetten. De Europese Commissie moet na het positieve oordeel van de EMA nog toestemming geven voor toelating van de vaccins tot de Europese markt. Pfizer liet eerder op de dag weten dat het de eerste aangepaste vaccins volgende week al aan Nederland kan leveren. Het is van plan om volgende week 1,4 miljoen doses te leveren, en de week erna evenveel. In totaal krijgt Nederland dit jaar 9,95 miljoen doses.

mRNA

De vaccins van Pfizer en Moderna zijn zogenoemde mRNA-vaccins. Ze bestaan uit minuscule vetbolletjes met een stukje genetische code (mRNA) van het coronavirus. Het lichaam zet dit mRNA om in eiwitten van het virus. Het afweersysteem gaat daarop antistoffen aanmaken. Als iemand vervolgens in aanraking komt met het virus wordt het direct herkend door het lichaam. De aangepaste vaccins bevatten naast genetische informatie over het oorspronkelijke virus ook de genetische code van de omikronvariant. (ANP)