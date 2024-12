PFZW belegt 50 miljoen euro in Nederlands zorgvastgoed

PFZW wil met de belegging inspelen op de stijgende vraag naar verschillende vormen van efficiënt georganiseerde zorgwoningen. Daarnaast geven PFZW-deelnemers aan een sterke voorkeur te hebben voor het beleggen van hun pensioengeld in de Nederlandse zorg. “Vernieuwende woonzorgvoorzieningen dragen bij aan een langjarig en stabiel rendement. Dat is nodig om ook op de lange termijn pensioen aan onze deelnemers uit te kunnen betalen”, aldus PFZW-directeur John Landman. “Bovendien dragen dit soort voorzieningen bij aan doorstroming op de woningmarkt.”

Tien locaties

Daarom belegt het pensioenfonds 50 miljoen euro in Aedifica, een Belgische beursgenoteerde onderneming dat ontwikkelt en belegt in duurzame woonzorglocaties. Met de lening werkt PFZW mee aan tien woonzorglocaties in Almere, Alphen aan den Rijn, Blaricum, Harderwijk, Lelystad, Soest, Waarder en Zwolle. Al deze complexen hebben een energielabel A, vallen in het middensegment en bieden woonruimte voor zo’n 370 bewoners.