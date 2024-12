St Jansdal vertraagt nieuwbouw Lelystad

Bestuurder Arend Jan Poelarends schat dat het ziekenhuis dit jaar quitte draait, terwijl de verwachte omzet 3 miljoen euro was. Er zijn minder patiënten behandeld vanwege het personeelstekort en het hoge ziekteverzuim.

Toe aan vernieuwing

Een nieuw gebouw in Lelystad blijft wel het plan. Het gebouw in Lelystad is toe aan vernieuwing. Het past functioneel gezien niet meer bij de ziekenhuiszorg van St Jansdal en het is technisch verouderd. De start van de bouw was gepland voor 2026 en had in 2028 klaar moeten zijn. Geschatte kosten: 90 miljoen euro.

In het bestaande gebouw gaat de zorg nu door zoals gebruikelijk. In 2025 willen de bestuurders ‘zicht krijgen op alternatieven’ en ‘werken aan betere resultaten’.

De vertraging heeft gevolgen voor de gemeente Lelystad, voor woningcorporatie Centrada, en voor andere zorgpartijen die bij de gebiedsontwikkeling zijn betrokken. De gesprekken met deze partijen worden wel voortgezet.