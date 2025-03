Wat doet Lea Bouwmeester bij PGGM?

De ledenraad van PGGM Coöperatie U.A. heeft Lea Bouwmeester onlangs benoemd tot zijn onafhankelijk voorzitter. Zij heeft het voorzitterschap overgenomen van Tim de Jong.

Zorgvernieuwing

Sinds 2017 is Lea Bouwmeester eigenaar van Buro de Bouwmeesters, waar zij zich bezighoudt met zorgvernieuwing, dialoog en innovatie. Momenteel is zij voorzitter van de Federatie voor Gezondheid. Zij was tien jaar lid van de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid, waarvan ze van 2012 tot 2017 zorg in haar portefeuille had.

De ledenraad is lovend over de nieuwe voorzitter: “Lea Bouwmeester heeft een duidelijke drive en vernieuwende ideeën om de kennis en ervaring van de ledenraad effectief in te zetten bij de uitdagingen in de zorg- en welzijnssector. Dankzij haar enthousiasme en verbindende kwaliteiten ziet de ledenraad in haar een inspirerende en actieve voorzitter.” Edwin Velzel, Chief Executive Officer PGGM: “Ik ben erg blij met de komst van Lea. De ledenraad van PGGM is voor ons een belangrijk platform en klankbord. Lea is als geen ander in staat op een interactieve manier de inbreng van de ledenraad tot zijn recht te laten komen.”

Pensioenen voor zorgmedewerkers

Lea Bouwmeester over haar benoeming: “De ledenraad speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de gezamenlijke ambitie van PFZW en PGGM: een vitale zorg- en welzijnssector. Ik kijk ernaar uit om met de ledenraad aan de slag te gaan en de brede kennis en ervaring van werkgevers en gepensioneerde werknemers gezamenlijk te benutten. Samen zijn we wijzer en kunnen we veel betekenen.”

PGGM

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van deelnemers die zijn aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Pensioenfonds Metaal en Techniek, Stipp, Bpf Schilders en Bpf Koopvaardij. PGGM administreert en beheert de pensioenen van 5,6 miljoen deelnemers. Per 31 december 2024 beheerde PGGM wereldwijd EUR 261 miljard aan lange termijn pensioenkapitaal voor haar klanten. PGGM komt voort uit de sector zorg en welzijn en zet haar expertise in om deze waardevolle sector te ondersteunen bij arbeidsmarktvraagstukken. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 500 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn.