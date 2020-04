Pgb-houders eisen tegemoetkoming van verzekeraars

Per Saldo roept zorgkantoren en zorgverzekeraars op hun verantwoordelijkheid te nemen en 130.000 budgethouders tegemoet te komen in de huidige coronacrisis. Volgens de belangenvereniging zijn er miljoenen euro’s nodig om de ergste nood onder budgethouders te lenigen.

De vereniging van mensen een persoonsgebonden budget (pgb) vroeg het ministerie van VWS eerder al om de garantie dat ook de pgb gefinancierde zorg en ondersteuning betaald blijft worden. Ook als door de coronamaatregelen deze zorg en ondersteuning niet geleverd kan worden. Het lukt VWS, zorgkantoren en zorgverzekeraars echter niet om met noodzakelijke oplossingen te komen. Dat terwijl de spanningen bij mensen met chronische aandoeningen en beperkingen lopen thuis op en Per Saldo vreest voor acute opnames als de situatie niet snel verandert. Dat zegt Per Saldo in een persbericht.

Regels en procedures

Er zijn enkele miljoenen euro’s nodig om budgethouders, hun naasten en zorgverleners te helpen in deze crisissituatie. Echter, VWS, zorgkantoren en zorgverzekeraars hebben er geen vertrouwen in dat dat geld wel op een goede manier zal worden besteed. Per Saldo vindt de houding van de betrokken partijen een schande en vraagt voor praktische oplossingen in plaats van getwist over regels en procedures.

Eigen regie

Volgens Per Saldo zijn budgethouders juist gewend eigen regie te nemen, verantwoordelijkheid te dragen en hun zorg zo goed en goedkoop mogelijk in te huren. De vereniging vraagt ruimte voor budgethouders om binnen deze bijzondere situatie maatregelen te treffen, die hen helpen de tijd door te komen. Zo stelt Per Saldo voor om geld beschikbaar te stellen om tijdelijk andere zorg te kunnen regelen. Ook willen ze dat mensen achteraf kunnen verantwoorden.

Beschermende maatregelen

Verder maakt Per Saldo zich zorgen over het uitblijven van beschermende maatregelen voor budgethouders. De vereniging vreest daardoor voor acute opnames van mensen die dringend hulp nodig hebben, met of zonder coronavirus. Vooral bij een beperkte zeer kwetsbare groep, die standaard al gebruik maakt van beschermende materialen. Per Saldo ziet graag dat deze zeer kwetsbare groep het recht krijgt op beschermende materialen. De huidige onduidelijkheid zorgt nu alleen maar voor des te meer stress. Dat geldt ook voor het feit dat scholen, dagbesteding en andere ondersteuning gesloten is. Daardoor loopt de druk binnen gezinnen alleen maar op.

Veiligheid, gezondheid en het overleven van mensen is volgens Per Saldo nu het belangrijkste. Argumenten als ‘geen overzicht hebben over de extra kosten en mogelijke fraude’ hebben nu volgens de vereniging de overhand.