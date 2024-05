PharmaHelder biedt oplossing voor beschikbaarheid van medicijnen

Het tekort aan geneesmiddelen leidt tot stijgende prijzen. Met dit nieuwe samenwerkingsverband streven beide partijen ernaar om deze problemen aan te pakken. Zij willen het probleem aanpakken door het registreren, produceren, verpakken en distribueren van ziekenhuisbereidingen tegen een eerlijke prijs.

Hoge kosten

“Wij produceren meer dan honderd geneesmiddelen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere ziekenhuizen. Soms zien kleine farmaceuten een van onze producten als interessant en claimen het dan, registreren het en brengen het vervolgens vaak voor veel hogere prijzen op de markt,” zegt Ralph van Wezel, ziekenhuisapotheker van het Catharina Ziekenhuis.

Dat heeft twee ongewenste effecten. “Wij mogen het dan niet meer doorleveren aan andere ziekenhuizen en moeten het dan voortaan voor hogere kosten gaan inkopen bij die commerciële partij.”

Dat leidt uiteindelijk tot hogere uitgaven voor geneesmiddelen in Nederlandse ziekenhuizen. “Daarnaast wordt het voor ons op deze manier ook moeilijker om ons businessmodel in stand te houden. We hebben geen winstoogmerk, willen geneesmiddelen produceren die het verschil maken voor de patiënt, maar we moeten wel uit de kosten kunnen komen.”

Samenwerkingspartner

Om dit te voorkomen zocht de ziekenhuisapotheek van het Catharina Ziekenhuis, een kennis- en opleidingscentrum voor geneesmiddelenproductie, een samenwerkingspartner. Dat vonden zij in Focus Care, een bedrijf met aanvullende kennis over registratie en productie.

Naast het registreren zal het bedrijf ook medeverantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole,het verpakken en vervoeren van geneesmiddelen.

“Voor ons betekent dit het verwerven van nieuwe kennis en ervaring binnen de ziekenhuissector”, zegt Maurits Haasnoot, eigenaar van Focus Care. “We vinden het belangrijk om onze maatschappelijke rol te vervullen en ervoor te zorgen dat patiënten altijd toegang hebben tot noodzakelijke medicatie. Met deze samenwerking verminderen we onze afhankelijkheid van het buitenland en zijn we niet langer onderhevig aan de grillen van grote farmaceutische bedrijven elders.”

Publiek-privaat constructie

Van Wezel: “De constructie publiek-privaat is redelijk uniek. Andere bereidende ziekenhuisapotheken zijn in de toekomst zeker welkom aan te sluiten bij PharmaHelder, omdat dit ook gaat om het behoud van kennis en expertise in de Nederlandse ziekenhuiswereld.”

PharmaHelder heeft de eerste registratie inmiddels ingediend bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.