Ziekmakende bacteriën steeds vaker bestand tegen antibiotica

Ziekenhuizen moeten door de toenemende resistentie vaker ‘laatste-redmiddel-antibiotica’ gebruiken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat in een jaarlijks rapport.

Resistentiecijfers stijgen

Nederland heeft het vergeleken met andere Europese landen nog goed voor elkaar. Door terughoudend antibioticabeleid is de resistentie hier relatief laag. Toch zien onderzoekers van het RIVM, Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en de universiteit van Wageningen ook hier de resistentiecijfers stijgen.

Wondinfectie

Zo is de Staphylococcus aureus moeilijker te behandelen dan voorheen. Fusidinezuur blijkt in ruim een kwart van de gevallen niet meer te werken tegen een wondinfectie met deze bacterie, al zeggen de onderzoekers erbij dat hun steekproef mogelijk vertekend is. Er zijn ook andere middelen beschikbaar, maar artsen houden graag meerdere opties open, ook omdat de medicijntekorten de laatste jaren oplopen. Antibiotica, die vaak van buiten de EU worden geïmporteerd, vormen daarop geen uitzondering.

Samenwerking

De ontwikkelingen die in het onderzoek naar voren komen, spelen in heel Europa. “Resistente bacteriën komen bij mensen en dieren voor, in voeding en in het milieu. Daarom is het noodzakelijk dat alle betrokken experts samenwerken om antibioticaresistentie tegen te gaan”, benadrukken de onderzoekers. “Onjuist en onnodig gebruik van antibiotica moet zoveel mogelijk worden voorkomen.”

Handhygiëne

Om te voorkomen dat resistente bacteriën zich verder verspreiden, moeten zorgmedewerkers bijvoorbeeld goed hun handen wassen als ze werken met patiënten die besmet zijn met een resistente bacterie. (ANP)