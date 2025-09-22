‘Stille pandemie: steeds meer bacteriën ongevoelig voor antibiotica’

Het aantal bacteriën dat ongevoelig wordt voor antibiotica neemt wereldwijd fors toe, schrijft De Gelderlander. Onderzoekers schatten dat over 25 jaar meer mensen overlijden aan niet-behandelbare infecties dan aan kanker, als er niets gebeurt.

Zonder ingrijpen groeit het aantal ziekenhuisopnamen, overlijdens en ingrepen als amputaties. Ook bestaat het risico dat complexere zorg zoals transplantaties op termijn niet meer mogelijk is omdat er te veel risico’s aan zitten.

Allemaal omdat infecties onvoldoende behandeld kunnen worden: er is een stille pandemie gaande. Met die alarmerende boodschap komen de GGD Gelderland-Zuid en hoogleraar klinische microbiologie Heiman Wertheim van het Radboudumc in Nijmegen. Wertheim, tevens adviseur van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, benadrukt dat hij geen doemscenario’s wil schetsen. “Maar het zal wel een extra druk op de al gespannen gezondheidszorg geven, dat is mijn grootste kopzorg.”