Zes studies van start naar aandoeningen die vrouwen treffen

,

Deze week zijn zes nieuwe onderzoeksprojecten gestart die zich buigen over aandoeningen die specifiek zijn voor vrouwen.

In de zorg voor vrouwen is sprake van kennishiaten en daarom richten die studies zich juist daarop. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) zondag, op Internationale Vrouwendag.

De onderzoeken gaan onder meer over het ontstaan van bekkenbodemproblemen na een bevalling en over de invloed van hormonale schommelingen op stemmingsklachten. Ook wordt gewerkt aan snellere diagnostiek van endometriose met behulp van AI-ondersteunde echografie en aan betere opsporing van stollingsstoornissen bij hevig menstrueel bloedverlies.

Kennis gezondheid vrouwen blijft achter

Vrijwel iedere vrouw krijgt te maken met gezondheidsproblemen die samenhangen met het vrouwelijk lichaam, maar de kennis daarover is lange tijd achtergebleven, laat de vereniging weten. Gynaecoloog Astrid Vollebregt, en kartrekker van het NVOG-project, noemt de onderzoeken “ongelooflijk belangrijk”. “We hebben er een aantal jaren aan gewerkt om de kennisachterstand aan te tonen en om te laten zien wat een enorme kostenpost dat ook is.”

Klachten vrouwen vaak niet herkend

Volgens Vollebregt duurt het gemiddeld 7 tot 10 jaar voordat er bij dit soort aandoeningen een diagnose wordt gesteld. “Klachten die niet worden herkend of erkend, omdat de aandoeningen een taboe zijn, omdat vrouwen denken dat ze niet moeten zeuren. En dat bij veel vrouwen in hun werkzame leven.”

Met geld uit een stimuleringsprogramma kunnen de zes projecten de komende vijf jaar worden uitgewerkt. “Daarom slaan we hier een mooie slag mee, al zijn er nog veel meer hiaten in de zorg voor vrouwen”, zegt Vollebregt.

ANP

