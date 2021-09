Pharming wil vervolgstudie met Ruconest bij coronapatiënten

Wetenschappers gingen na of de ontstekingsremmer helpt tegen ernstige longontstekingen bij coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Met name uit de Amerikaanse studie kwam naar voren dat Ruconest wel degelijk bijdroeg aan het afzwakken van de zogeheten hyperreactie van het immuunsysteem. Dat kan ervoor zorgen dat er minder mensen met corona naar de intensive care gaan. “Of erger”, aldus Pharming-topman Sijmen de Vries.

Zwellingen

Ruconest werkt tegen erfelijk angio-oedeem, oftewel plotse zwellingen die in verschillende delen van het lichaam kunnen opzetten, maar werkt dus mogelijk ook tegen het ziektebeeld van corona. De Zwitserse studie was echter minder succesvol. Dat kwam volgens Pharming vooral door een te groot verschil in de ernst van het ziektebeeld bij patiënten die Ruconest toegediend kregen en patiënten uit de controlegroep. In deze studie was er nauwelijks verschil tussen de behandelgroepen.

Waarde

Als wordt bewezen dat Ruconest effectief is tegen Covid-19-complicaties, verwacht Pharming dat het middel ook na grootscheepse vaccinatiecampagnes nog waarde kan hebben tegen het coronavirus. Mutaties van het virus zouden patiënten met onderliggend lijden nog altijd hard kunnen raken en in het ziekenhuis doen belanden. Daarnaast is nog niet iedereen gevaccineerd en zijn er altijd mensen met een zwakker immuunsysteem.

De voorbereidingen voor de nieuwe studie zijn in volle gang. Volgens De Vries duurt het nog wel even voordat daar resultaten van bekend zijn. De resultaten van de twee afgeronde studies zijn volgens de topman ook van belang voor andere onderzoeken van Pharming. (ANP)