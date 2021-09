Philips begint met reparatie en vervanging slaapapneu-apparaten

Philips is in de Verenigde Staten begonnen met het repareren en vervangen van zijn apparaten tegen slaapapneu, waar schuim in zit dat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. In vrijwel alle andere markten waar het zorgtechnologieconcern die machines verkoopt gaat de terugroepactie deze maand van start. Philips wil de terugroepactie binnen een jaar afronden. In totaal gaat het om 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten.