Philips MRI scanners besparen 1,9 miljoen liter vloeibare helium

Sinds 2018 is Philips het eerste bedrijf dat wereldwijd MRI-scanners aanbiedt die heliumvrij in operatie zijn. “De BlueSeal-magneettechnologie blijkt een goed systeem te zijn dat verbeterde diagnostische mogelijkheden biedt en tegelijkertijd een antwoord is op de groeiende bezorgdheid over verstoringen van de toeleveringsketen van helium”, zegt Ruud Zwerink, Business Leader MR bij Philips.

Helium

Doordat een BlueSeal-magneet op een gecontroleerde manier kan worden uitgeschakeld en weer kan worden aangezet zonder dat er vloeibaar helium verloren gaat, kan de magneet exact op het moment dat die nodig is voor het onderzoek van patiënten, worden opgestart. “Daardoor wordt de toegang tot betere zorg voor meer patiënten mogelijk.”

Voor een normale MRI-scanner is tot 1700 liter vloeibaar helium nodig, waarvan een groot deel verloren kan gaan als de magneet op momenten moet worden uitgeschakeld. Voor de productie van een Philips BlueSeal-magneet is zeven liter vloeibaar helium nodig waarvan niets verloren gaat.

Transportsystemen ontregeld

In de nasleep van een orkaan of een andere natuurramp raken de transportsystemen ontregeld en kan het leveren van helium, vooral bij het transport naar afgelegen locaties, weken duren.

BlueSeal magneten bieden de mogelijkheid om een MRI-scanner te plaatsen op een plek waar tropische stormen plaatsvinden, zoals Puerto Rico dat elk jaar geteisterd wordt door tropische stormen. Door middel van BlueSeal magneten kan op plekken waar normaal moeilijk of geen MRI-scanners geplaatst kunnen worden vanwege natuurlijke omstandigheden, nu wel MRI-scanners geplaatst worden.

Het MRI-systeem kan op afstand worden uitgezet zodat de MRI-afdeling zich kan voorbereiden op de storm. Zodra het weer veilig is, kunnen de onderzoeken verder gaan.