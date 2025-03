Nieuw voedingsconcept WZA: sneller herstel en minder verspilling 

Hoewel goede voeding bijdraagt aan het herstel, hebben patiënten in het ziekenhuis vaak moeite met eten. “Ze voelen zich vaak niet fit, kunnen niet goed slikken of het smaakt ze niet. En soms mógen ze niet alles eten of drinken”, aldus het WZA.

Menukaart

Patiënten konden voorheen kiezen uit twee soorten avondeten. Sinds dit jaar kunnen zij via een menukaart hun maaltijd samenstellen. Naast de dagelijks wisselende dagspecials is er keuze uit verschillende soorten groenten, vlees, vis of vega en sauzen.

“Patiënten kunnen veel meer kiezen, dus het eten sluit veel meer aan bij wat ze thuis gewend zijn en bij hun smaak”, vertelt Lisanne Reijntjes, leidinggevende van de voedingsassistenten. “Patiënten bij geriatrie, oncologie of neurologie hebben allemaal andere behoeftes en wensen. Daar kunnen we nu veel beter op aansluiten.”

Verspilling terugdringen

Patiënten kunnen voortaan uit twee tijdsblokken kiezen hoe laat ze willen avondeten. De voedingsassistenten vullen dat in op de smartphone en zien daarbij wat een patiënt mag eten. Ook kunnen patiënten aangeven of ze meer of minder trek hebben. “Dat helpt bij het eten: Iemand die weinig trek heeft, ziet niet een grote hoeveelheid eten op z’n bord liggen die hem tegenstaat.”

Door de porties op maat te serveren wordt er ook minder eten verspild. Waar het WZA voorheen 20 procent van het voedsel weggooide, streeft het ziekenhuis met de nieuwe werkwijze naar 5 procent.