Rijnstate start met thuismedicatie bij ziekenhuisopname

Veel patiënten gebruiken langdurig thuismedicatie. “Het merendeel van de thuismedicatie blijft onveranderd tijdens en na een ziekenhuisopname. Dan is het logisch als een patiënt tijdens een ziekenhuisopname zijn eigen medicatie meeneemt en doorgebruikt in het ziekenhuis”, aldus Rijnstate, met een locatie in Arnhem en Elst.

Voorloper in de regio

Daarom vraagt Rijnstate gepland en acuut opgenomen patiënten voortaan om voor de duur van hun ziekenhuisverblijf eigen thuismedicatie mee te nemen als zij die gebruiken. “Dit betekent dat bij opname van de patiënt thuismedicatie niet meer wordt vervangen door ziekenhuismedicatie.”

Nieuwe ziekenhuismedicatie die vanwege een behandeling wordt gestart, krijgt een patiënt naast de eigen medicatie. “Ook als patiënten vergeten zijn hun medicijnen van thuis mee te nemen, krijgen zij ziekenhuismedicatie toegediend.” Het nieuwe beleid is niet van toepassing op kinderen.

Duurzamer

Rijnstate meldt het eerste ziekenhuis in de regio te zijn dat het medicatiebeleid op deze manier aanpast. Als toelichting voor de wijziging noemt Rijnstate leveringsproblemen, waardoor medicatie steeds vaker vervangen moet worden. “Omzetting naar een ander merk kan vervelend zijn: een tablet heeft een andere vorm, het bevat een andere dosering of soms zelfs een andere werkzame stof. Door eigen geschikte medicatie te blijven gebruiken hebben onze patiënten minder last van deze problemen.”

Daarnaast is het beleid duurzamer. “Door de thuisvoorraad op te maken in het ziekenhuis, gaan we verspilling tegen.” UMC Groningen en de Sint Maartenskliniek werken al langer aan het duurzamer en efficiënter gebruik van thuismedicatie.