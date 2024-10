Farmaceuten starten met digitale bijsluiter

Nederland telt volgens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) zo’n 11 miljoen medicijngebruikers. Stoppen met de verplichte papieren bijsluiter zou per miljoen doosjes ongeveer 490 bomen besparen.

Weg vrij

Eind september heeft de Europese Commissie de VWS-minister ontheffing verleend. Daardoor hoeft de papieren bijsluiter in onderzoeksverband niet meer te worden bijgesloten bij medicijnen die patiënten enkel in het ziekenhuis onder toezicht krijgen.

Het maakt de weg vrij voor de pilot electronic Patient Information Leaflet (e-PIL). “Dit is een belangrijke stap in het verduurzamen van de geneesmiddelensector, een ambitie die we bekrachtigden door ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0”, vertelt Annelies de Lange, programmamanager duurzaamheid bij de VIG.

Meest actuele informatie

De digitale bijsluiter wordt op 84 intramurale medicijnen toegepast en kent volgens de VIG diverse voordelen. Zo wordt er minder onnodig papier gebruikt en hebben zorgverleners met de digitale versie direct toegang tot de meest actuele informatie. Bovendien kunnen voorraden beter over landen worden verdeeld en hoeven verpakkingen niet meer teruggeroepen te worden na een aanpassing in de bijsluiter.

De Lange vertelt dat zorgverleners al gewend zijn om digitale bronnen te raadplegen en dat de papieren bijsluiter doorgaans ongelezen blijft. “De digitale bijsluiter is een logische, duurzame stap.”

Effectiviteit

De VIG coördineert de pilot in samenwerking met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarnaast zijn geneesmiddelenbedrijven, ziekenhuisapothekers via de NVZA en het ministerie van VWS betrokken. De komende twee jaar wordt de effectiviteit en veiligheid van de digitale bijsluiter onderzocht.

In andere landen, waaronder België en Luxemburg, zijn vergelijkbare pilots uitgevoerd. Uit evaluaties van die pilots blijkt dat het ontbreken van de papieren bijsluiter geen problemen oplevert in de praktijk. De Lange: “En dat willen we in Nederland ook laten zien.”