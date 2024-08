Philips Sonicare en Diabetes Fonds werken samen voor betere mondgezondheid

Philips Sonicare en het Diabetes Fonds gaan de samenwerking aan om Nederlanders bewust te maken van de link tussen mondgezondheid en de algehele gezondheid.

Professionals

Het doel van de samenwerking is dat heel Nederland minimaal twee keer per dag twee minuten lang poetst. Daarnaast ligt de focus op de mondzorgprofessionals. Behalve dat zij prediabetes en diabetes type 2 snel kunnen opsporen, is het essentieel dat zij worden gekoppeld in de ketenzorg voor mensen met diabetes. Op deze manier kunnen complicaties nog sneller worden behandeld.

Ontstekingen

Uit onderzoek blijkt dat mensen met diabetes vaker last hebben van hun tanden of tandvlees; daarnaast zijn ze gevoeliger voor gaatjes of tandvleesontstekingen. Door de verhoogde bloedsuiker werkt het afweersysteem minder goed, waardoor het lichaam gevoeliger is voor ontstekingen.

Daarnaast blijkt ook dat ernstige tandvleesontsteking ook kan zorgen voor een slechte bloedsuikerregulatie. Wanneer mensen met diabetes type 2 een ontsteking hebben in het lichaam zijn zij minder gevoelig voor insuline. Wat er dus weer voor zorgt dat de bloedsuikerwaarden verhogen.

Gedragsverandering

In Nederland zijn er nu zo’n een miljoen mensen met diabetes type 2. Daarnaast hebben zo’n anderhalf miljoen mensen prediabetes. Philips en het Diabetes Fonds laten weten zich zorgen te maken over het groeiende aantal patiënten. Met de samenwerking hopen beide partijen op een laagdrempelige manier gedragsverandering te stimuleren.