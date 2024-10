Philips wil met ziekenhuizen verduurzamen

Clara Sattler de Sousa e Brito (Head of Europe Region, Philips) en Robert Metzke (Global Head of Sustainability bij Philips) spraken op het congres met verschillende ziekenhuizen over hun vorderingen, ervaringen en tips voor andere zorginstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Resultaten duurzaamheid

De samenwerkingen hebben onder meer de volgende resultaten opgeleverd. Het Jackson Health System (VS) verwacht een vermindering van 47 procent in CO2 -uitstoot door het vervangen van oude patiëntmonitoren. Het Champalimaud Foundation (Portugal) verwacht een vermindering van 24 procent van de CO2-uitstoot per onderzoek op de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde in het eerste jaar van het onderzoek. Het doel is om de CO2-uitstoot van de afdelingen diagnostische en interventionele beeldvorming in 2028 te halveren. Het Universitair Ziekenhuis Rennes (Frankrijk) ziet kansen om de jaarlijkse uitstoot van de katherisatieruimte te verminderen door energiebesparing en upgrades met duurzamere apparatuur. En de County Durham and Darlington NHS Foundation Trust (VK) heeft een duurzaamheidsplan ontwikkeld voor de intensive care van het ziekenhuis. De nadruk ligt daarbij op afvalvermindering en energie-efficiëntie.