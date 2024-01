‘Pia Dijkstra in beeld als opvolger Kuipers’

D66’er Pia Dijkstra is in de race om Ernst Kuipers op te volgen als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het demissionaire kabinet. Dat melden ingewijden aan De Telegraaf. Kuipers stapte drie weken geleden plots op voor een baan in het buitenland, maar het is nog altijd onbekend wat hij gaat doen.

Dijkstra, de naam die nu rondzingt, is geen onbekende in Den Haag. De voormalig nieuwslezeres zat tussen 2010 en 2021 voor D66 in de Tweede Kamer. Dijkstra was namens haar partij woordvoerder Volksgezondheid en medisch-ethische onderwerpen. In die rol was zij grondlegger van de donorwet en diende zij de wet Voltooid leven in.

Bekendmaking opvolger

D66-leider Rob Jetten liet dinsdagmiddag al weten dat de opvolger voor Kuipers ‘heel snel’ zou worden gepresenteerd, maar dat hij voor het precieze moment afhankelijk was van ‘de agenda’s van anderen’. Een woordvoerder van de partij wil de benoeming van Dijkstra woensdagmiddag desgevraagd niet bevestigen of ontkennen: “Ik heb er niks over te melden!” (ANP)