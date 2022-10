Planbare zorg kon door tijdens laatste coronagolf

Het grotere aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen heeft deze maand niet geleid tot het afschalen van planbare zorg, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bij 48 procent van de ziekenhuizen werd de planbare zorg volledig uitgevoerd. Dit is zelfs een stijging ten opzichte van september, toen 45 procent van de ziekenhuizen de planbare zorg kon leveren. 95 procent van de ziekenhuizen levert de kritiek planbare zorg binnen de norm van zes weken. Dit is vergelijkbaar met vorige maand.

Foto: andresr/Getty Images/iStock

Dat niet alle zorg kan worden verleend, komt onder meer doordat het ziekteverzuim en de personeelstekorten nog steeds hoog zijn. Deze donderdag werd duidelijk dat het ziekteverzuim onder zorgpersoneel verder is gestegen. Over het derde kwartaal kwam het verzuimpercentage uit op 7,37 procent, 13 procent hoger dan een jaar geleden. Hoewel er sprake is van een stijging in alle duurklassen, valt vooral de forse stijging van bijna 60 procent in kort verzuim op.

Wachten op een behandeling

De NZa meldt dat het aantal mensen dat wacht op een behandeling in een ziekenhuis licht is gedaald ten opzichte van vorige maand. De meest urgente zorg gaat door, maar de planbare zorg waarvoor ook IC-zorg nodig is, is nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Dit is vergelijkbaar met vorige maanden. Zelfstandige klinieken hebben in de eerste negen maanden van 2022 ongeveer evenveel patiënten gezien en geopereerd als in 2021.

Het aantal operaties in klinieken is in 2021 en 2022 ongeveer 15 procent hoger dan in 2019. Het totaal aantal operaties (zelfstandige klinieken en ziekenhuizen samen) was in 2021 8 procent lager dan in 2019. De wachttijden in de medisch-specialistische zorg blijven stabiel en hoog. Begin deze maand heeft de NZa een informatiekaart gepubliceerd die onder meer inzicht geeft in de verschillen in wachttijden tussen ziekenhuizen en zelfstandige klinieken.

Wachtlijsten langdurige zorg

Ook binnen de langdurige zorg lijkt het gestegen aantal coronabesmettingen geen effect te hebben gehad. Het lukt nog om de zorg te verlenen met de bekende protocollen en maatregelen, aldus de toezichthouder. Het aantal wachtenden op langdurige zorg neemt wel opnieuw toe. De sterke stijging in augustus kwam doordat het CIZ een achterstand in indicatiestellingen heeft weggewerkt. In september is er ook een stijging, maar deze is minder sterk. Vermoedelijk spelen personeelstekorten en ziekteverzuim een rol bij de stijging.

De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg is nog steeds een grote zorg, vindt de NZa. De wachttijden en -lijsten in de ggz zijn al lange tijd te lang en laten na de daling in augustus een stijging in september zien. De wachttijden bij ggz-instellingen zijn ongeveer gelijk gebleven. Daarnaast is het aantal verwijzingen naar de ggz al geruime tijd hoger dan voorheen, met name van jongeren.