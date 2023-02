Pluryn bouwt ambulante jeugdzorg en poliklinieken af op 5 locaties

Pluryn is van plan om de ambulante jeugdzorgactiviteiten en poliklinieken van negen teams op vijf locaties in Nederland af te bouwen. De teams zijn goed voor 1,5 procent van de omzet van Pluryn. De activiteiten leiden al langere tijd verlies en de jeugdzorgaanbieder moet de financiële huishouding op orde krijgen.

“Omdat er geen duurzaam perspectief is, heeft Pluryn besloten deze activiteiten voor 30 juni 2023 af te bouwen of over te dragen aan een andere zorgorganisatie”, aldus de organisatie. “Dit onder voorbehoud van een positief advies van de medezeggenschapsorganen.”

Enkele honderden cliënten

De teams bestaan uit 45 voltijdsbanen die zorg leveren voor enkele honderden cliënten. De zorg voor de cliënten gaat door zolang dat nodig is of wordt overgedragen aan andere zorgaanbieders. “Zorg gaat altijd door, tenzij het behandeltraject volgens plan kan worden afgerond.” De medewerkers kunnen in andere teams aan de slag.

Een woordvoerder van Pluryn legt uit dat de zorgorganisatie niet stopt met de zorg in de regio’s, maar puur de bedrijfsvoering efficiënter maakt. De teams hadden te weinig cliënten om winstgevend te zijn.

Hogere tarieven

De jeugdzorgactiviteiten van Pluryn hebben het financieel moeilijker gekregen in het afgelopen jaar. Pluryn heeft last van inflatie zoals andere zorgorganisaties, maar daar komt ook nog eens bij dat de jeugdzorgbedden minder vaak bezet zijn en dat de tarieven die Pluryn ontvangt van sommige gemeenten niet kostendekkend zijn. Vorig jaar is hierdoor de begroting niet gehaald. Het afbouwen van de ambulante jeugdzorgteams loopt naast de gesprekken die de organisatie voert met een aantal gemeenten over de tarieven.

Focus op complexe zorg

Pluryn doet nog onderzoek naar de mogelijkheid om de resultaten van enkele andere ambulante activiteiten te verbeteren. Ambulante activiteiten die wel aansluiten bij het toekomstperspectief van Pluryn en financieel gezond zijn, blijven vanzelfsprekend bestaan.

De ontwikkeling pas binnen de langetermijnstrategie van Pluryn, merkt de organisatie op. In het meerjarenbeleidsplan 2022-2025 staat dat Pluryn op zijn terreinlocaties complexe zorg biedt aan een groep zeer kwetsbare jongeren en volwassenen. De ambulante zorg en poliklinieken staan ten dienste van deze zorg, aldus Pluryn.