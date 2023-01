Zorgelijke financiële situatie bij Pluryn, maar ‘continuïteit niet in gevaar’

De financiële situatie bij jeugdzorg- en gehandicaptenzorgaanbieder Pluryn is zorgelijk, maar nog niet problematisch, laat de Jeugdautoriteit weten. De organisatie kampt met niet-kostendekkende tarieven in bepaalde jeugdzorgregio’s en de vraag naar bedden van Pluryn is snel afgenomen. Pluryn gaat om tafel met de regio’s voor hogere tarieven.

Foto: jd-photodesign / stock.adobe.com

Pluryn is in overleg met acht jeugdzorgregio’s over hogere tarieven voor de nu verliesgevende jeugdzorgactiviteiten. De meeste regio’s staan open voor nieuwe afspraken, maar een enkele regio nog niet. Pluryn kijkt daarom kritisch naar de activiteiten in die regio’s, maar wil niet vooruitlopen op wat de instelling gaat doen als er geen nieuwe afspraken komen.

Geen cliëntenstop

“Van een cliëntenstop is geen sprake”, laat Pluryn weten. “Het is wel zo dat we geen goede zorg kunnen leveren als daar geen reële financiële vergoeding tegenover staat. De huidige situatie maakt het noodzakelijk om daar kritisch naar te kijken.” De aangekondigde sluiting van twee woongroepen in het Limburgse Horst heeft niets te maken met de jeugdzorgproblematiek.

Continuïteit niet in gevaar

Daar komt de vertraging in de hervormingsagenda voor de jeugdzorg nog eens bij. Het hervormingsplan had in eerste instantie een jaar geleden al af moeten zijn, maar onlangs werd een nieuwe deadline voor eind 2022 ook niet gehaald. “Inhoudelijk zijn we met alle partijen ervan overtuigd dat we de juiste koers hebben. Ook hier stokt echter de beweging naar verdere transformatie door de financiën.” Pluryn benadrukt verder dat de continuïteit niet in gevaar is.

Inflatie

Pluryn kampt net zoals veel andere zorginstellingen met de gevolgen van inflatie. De energiekosten stijgen en ook de inzet van zzp’ers en uitzendkrachten wordt nog duurder. Daar komt nog eens bij dat jeugdzorg vaker thuis wordt verleend waardoor de bedden van Pluryn minder vaak bezet zijn. De vaste kosten hiervoor zijn niet makkelijk te verlagen. In een aantal jeugdzorgregio’s zijn de tarieven daarom niet kostendekkend en Pluryn heeft de begroting van vorig jaar niet gehaald.

De Jeugdautoriteit laat weten de besprekingen tussen Pluryn en de betrokken regio’s te volgen en waar nodig advies en onafhankelijke bemiddeling tussen partijen aan te bieden.

Jaarlijks verlies

Pluryn kwakkelt al langer als het aan komt op de financiën, maar had juist de weg naar boven weer gevonden Over 2018 werd een verlies geboekt van maar liefst 15,6 miljoen euro. De instelling had toen te maken met overproductie waar niet voor werd betaald, hoge administratieve rompslomp nadat de financiering van de jeugdzorg werd overgeheveld naar gemeenten, niet-kostendekkende tarieven en hoge personeelskosten.

Een hersteltraject werd ingezet en daar plukte de organisatie de vruchten van. Sinds 2018 wist Pluryn het jaarlijkse verlies te verkleinen. Over 2021 werd een winst van 9,1 miljoen euro geboekt door eenmalige baten. Zonder deze meevallers zou het verlies nog 1,4 miljoen euro bedragen. De solvabiliteit verbeterde naar 31 procent in 2021 en de bancaire schuld daalde naar 60 miljoen euro eind 2021. Tegelijk werden in het jaarverslag over 2021 ook al beren op de weg gezien.