Podcast De Nulpraktijk: ‘Huisartsenzorg moet uit negatieve sfeer’

Hoe ziet de huisartsenpraktijk van de toekomst eruit? Met die vraag houden huisartsen Sanne Rekers en Karen Bloemendal zich bezig. Ze zetten een nieuwe academische praktijk op in een nieuwe wijk in Amsterdam Zuidoost. De nieuwe podcastserie De Nulpraktijk volgt dit proces. De eerste aflevering is nu beschikbaar.

“Je leest veel negatieve berichten over de huisartsenzorg, het gaat niet goed en er komt veel werk op ons af”, zegt huisarts Karen Bloemendal in de eerste aflevering van de podcastserie De Nulpraktijk. “We willen het uit die sfeer krijgen en omdenken naar: hoe gaan we dat dan verbeteren? Dat geeft heel veel energie.”

In aanbouw

Het blijft bij Bloemendal niet bij mooie woorden. Samen met collega-huisarts Sanne Rekers is ze momenteel bezig een nieuwe huisartsenpraktijk op te zetten in Amsterdam Zuidoost. De wijk waar de praktijk komt, is nog in aanbouw. In totaal komen er vijftienduizend woningen te staan. Dat geeft de huisartsen de kans om met een schone lei te beginnen. Ze kijken met frisse ogen naar digitale hulpmiddelen, preventie en concepten als positieve gezondheid.

Torenhoge ambities

De ambities van het project – een samenwerking tussen de afdeling Huisartsengeneeskunde van het Amsterdam UMC en de Stichting GAZO (Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost en Diemen) – zijn groot. De nieuwe wijk Hondsrugpark moet de gezondste buurt van Amsterdam worden en tegelijkertijd moet de praktijk de bouwstenen voor de huisartsenzorg van de toekomst opleveren. De nulpraktijk moet een echte praktijk 2.0 worden.

In de nieuwe podcastreeks De Nulpraktijk volgt Skipr-redacteur Sytse Wilman dat proces. De eerste aflevering – getiteld De Bouwplaats – is nu beschikbaar in alle reguliere podcast-apps. De serie wordt uitgebracht onder de vlag van zorgpodcast Voorzorg, die gemaakt wordt door de redactie van Skipr en Zorgvisie.