Podcast: Hoe gebrek aan financiering en databeschikbaarheid slimme preventie in de weg staan

Dat meer aandacht voor preventie absolute noodzaak is om de zorg in Nederland overeind te houden, is inmiddels een gedachte die breed wordt omarmd. Met de almaar groeiende zorgvraag en het gebrek aan personeel is het zaak niet in te zetten op meer zorg, maar op minder patiënten. Toch schiet het niet echt op. Zo werd onlangs bekend dat bijna de helft van de doelen voor 2021 uit het Nationaal Preventieakkoord niet zijn gehaald.

Technologische innovatie

Tech-redacteur Sytse Wilman verdiepte zich in de vraag hoe moderne technologie kan bijdragen aan meer en effectievere preventie. Welke technologie kan van toegevoegde waarde zijn? Waarom komt technologische innovatie zo moeizaam van de grond? Is het verstandig om grote tech-bedrijven als Google en Apple op dit gebied een leidende positie te laten innemen?

Deze – en andere – vragen legde hij voor aan verschillende deskundigen.

Zijn bevindingen bespreekt hij in een aflevering in de reeks Redacteur aan Tafel van de podcast Voorzorg, in gesprek met redacteur Sterre ten Houte de Lange.