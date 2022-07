Bijna helft doelen uit preventieakkoord niet gehaald

Slechts iets meer dan de helft van de doelen die in het Nationaal Preventieakkoord voor 2021 waren gesteld werden vorig jaar gehaald, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De overheid sloot het akkoord in 2018 met een groot aantal partijen, met als doel dat in 2040 minder mensen roken, alcohol drinken of overgewicht hebben.

Van de 41 doelen die voor 2021 op de agenda stonden, zijn er 22 gehaald. Zo was een van de doelen om te zorgen dat alle steden met universiteiten en grote hogescholen plannen hadden gemaakt over het naar beneden brengen van de alcoholconsumptie onder studenten. In 2021 hadden vijf steden (een derde van het totaal) zulke plannen gemaakt.

Rokende zwangeren

Ook zouden alle zwangeren inmiddels het advies moeten krijgen van de verloskundigen om te stoppen met roken, maar eind 2021 gebeurde dat in slechts 47 procent van de gevallen. “In sommige gevallen waarbij doelen niet gehaald zijn, komt dit volgens partijen zoals koepelorganisaties van de horeca en sportverenigingen door de corona-epidemie”, aldus het RIVM.

Rookvrij

Wat wel is gelukt: schoolterreinen en kinderdagopvanglocaties zijn zo goed als rookvrij. Ook stimuleert nu meer dan de helft van de gemeenten een gezonde leefstijl onder jongeren.

Of de doelen uit het Nationaal Preventieakkoord voor 2040 in de knel komen nu de doelen voor 2021 niet zijn gehaald weet het RIVM nog niet. Het instituut gaat dat in 2023 berekenen. (ANP)