Podcast: Hoe huisartsen met innovatie de zorg persoonlijker willen maken

“De vervanging van die ene huisarts die iedereen kent”, zo schetst huisarts Karen Bloemendal de methode waarop ze nieuwe patiënten wil onboarden. Het klassieke model van een huisarts die in zijn eentje levenslang op dezelfde plek praktijk houdt en alle patiënten persoonlijk kent, bestaat nauwelijks nog. Door de patiënt van meet af aan goed te leren kennen en die informatie overzichtelijk op te slaan in het huisartseninformatiesysteem (his) kan dat terugkomen, is de overtuiging van Bloemendal. Ze vertelt hierover in een nieuwe aflevering van de podcastserie De Nulpraktijk.

Toepassen en onderzoeken

De podcast volgt Bloemendal en haar collega Sanne Rekers bij het opzetten van een nieuwe, innovatieve huisartsenpraktijk, een initiatief van Amsterdam UMC en Gazo: stichting gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost en Diemen. Die opent naar verwachting in oktober. Bloemendal en Rekers gaan in de praktijk tal van innovaties toepassen, waarna onderzoekers vaststellen wat daar de effecten van zijn.

Inspelen op de zorgvraag

Het onboarden is slechts een van die innovaties waar de twee huisartsen mee bezig zijn. Ze oriënteren zich ook op de specifieke behoeftes van hun toekomstige patiënten. Zo denken ze na over groepsconsulten over zwangerschap en anticonceptie, digitale soa-consulten en oefeningen voor rug- en schouderpijn. Dat past bij de relatieve jonge patiënten die Rekers en Bloemendal in hun praktijk verwachten.

‘Een soort Ik Vertrek’

Dat de noodzaak tot vernieuwing in de huisartsenzorg hoog is en dat dit geduld, doorzettingsvermogen en goede moed vergt, blijkt ook uit de podcast. “Het is een soort Ik Vertrek maar dan voor de huisartsenpraktijk”, grapt Rekers, verwijzend naar het populaire televisieprogramma. Daarin stuiten enthousiaste ondernemers met mooie ideeën ook keer op keer op een weerbarstige realiteit. De twee toekomstgerichte huisartsen laten zich echter niet uit het veld slaan. “Wij kijken naar wat wél kan!”

Sanne Rekers (links) en Karen Bloemendal op de plek waar toendertijd nog gestart moest worden met de bouw van de Nulpraktijk. Foto: Joris van Gennip

Podcastreeks De Nulpraktijk

De Nulpraktijk is een podcast-reeks die wordt uitgebracht onder vlag van Voorzorg, de zorgpodcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie. Heeft u deel 1 nog niet beluisterd? Dan is het raadzaam dat alsnog te doen voor u begint aan de tweede aflevering.