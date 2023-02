Podcast Voorzorg: Amsterdam UMC concentreert traumazorg in locatie AMC

Het Amsterdam UMC gaat de traumazorg vanaf eind maart concentreren in de locatie AMC. De SEH op locatie Vumc blijft voorlopig wel open. Dat zegt Mark Kramer, voorzitter van het landelijke netwerk acute zorg (LNAZ), in de podcast Voorzorg.

De locatie het AMC zal door die concentratie jaarlijks 500 traumapatiënten zien. Dat zijn er nu nog 300. Het VUmc zag er jaarlijks dus 200. Dat is minder dan de volumenorm van 240. Minister Ernst Kuipers van VWS heeft aangekondigd dat traumacentra uiterlijk eind 2023 moeten voldoen aan die 240-norm. In 2024 gaat de IGJ handhaven.

SEH VUmc blijft open

Amsterdam UMC-bestuurder Mark Kramer – en als LNAZ-voorzitter de opvolger van Ernst Kuipers – benadrukt dat de acute zorg op de locatie VUmc gewoon open blijft. “In het eindplaatje van de fusie gaat alle onverwezen spoedeisende hulp naar het AMC en blijft de VUmc alleen open voor patiënten die daar al worden behandeld. Maar zover zijn we nu nog niet. Op de VUmc blijven we nog gewoon cardiale interventies doen. We houden dus nog twee SEH’s, maar wel elk met een eigen rol.”

Rampenbestrijding

Houdt Amsterdam wel voldoende ziekenhuiscapaciteit in geval van een ramp? Het OLVG is immers ook bezig om de SEH te concentreren naar één locatie. Over enkele jaren zullen er dus twee SEH’s minder zijn. “Natuurlijk is er genoeg capaciteit”, antwoordt Kramer. “De primaire taak bij rampenbestrijding ligt bij het Amsterdam UMC. Daar hebben we rampenplannen voor. Ik heb dat destijds meegemaakt met Turkisch Airlines. Je hebt dan opeens tientallen gewonden. Ook op de locatie VUmc kunnen we dan patiënten opvangen, want daar hebben we ook nog een IC en OK’s.”

SEH-personeel

Is het SEH-personeel op de locatie VUmc wel enthousiast over de veranderingen? Gaan ze mee of is er sprake van een leegloop? “Elke verandering geeft emoties. Individuele medewerkers houden over het algemeen niet van verandering. Toch begrijpen ze dat door concentratie de zorg beter wordt en dat deze beweging noodzakelijk is. VUmc en AMC zijn getrouwd op 7 juni 2018. We hebben al afdelingen samengevoegd, zoals de kindergeneeskunde, geboortezorg en onderdelen van de chirurgie. We hebben grotere teams met meer expertise en mensen zien daarvan de voordelen in.”

Dipje in bezetting SEH

Maar Kramer erkent wel dat er momenteel wat personele problemen zijn. “Er is altijd een dipje te zien. Individuele medewerkers staan voor de afweging of ze deze verandering nog mee willen maken. Dat begrijp ik ook wel. Maar we hebben inmiddels ook heel veel nieuwe jonge mensen die bij ons zijn begonnen na de fusie. Als er een stabiel nieuw team is op de nieuwe locatie, dan zijn de personele problemen binnen een half- tot een jaar opgelost.”

Concentratie acute zorg

Verder gaat Kramer in de podcast in op verdere concentratie van de hoogcomplexe acute zorg, de hele keten van acute zorg buiten het ziekenhuis en de normen voor acute zorg. Ook pleit hij ervoor de werktijden op de SEH aan te passen aan de piektijden. Met name ervaren specialisten zouden meer moeten meedraaien op de SEH, zodat de meest ervaren ogen de moeilijkste patiënten zien.