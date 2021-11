Podcast Voorzorg: een trailer voor de toekomst van de acute zorg

De acute zorg staat aan de vooravond van grote verandering. Gaan er SEH’s gesloten worden? En zo ja, welke en wanneer? Senior redacteur Bart Kiers volgt de discussies over de acute zorg en vertelt erover in de podcast Voorzorg.

Het personeelstekort op de spoedeisende hulp is nijpend. Om de Nederlandse SEH’s toch op voldoende kwaliteitsniveau te houden, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een toekomstvisie opgesteld, de zogeheten ‘houtskoolschets acute zorg’. Daarin sorteert het ministerie voor op een zorglandschap waarbij alleen ziekenhuizen met een dottercentrum een SEH hebben – wat neerkomt op ongeveer veertig SEH’s die zich vooral in grote ziekenhuizen bevinden.

Felle reacties

Hoewel er felle reacties kwamen op de houtskoolschets, vooral van kleinere, plattelandsziekenhuizen die vrezen voor hun bestaan, lijkt het ministerie niet van plan dit te laten varen. Het Nederlands Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit treffen al voorbereidingen.

Plannen minister

Wat gaat er wanneer gebeuren? “Alles hangt af van wat voor minister we krijgen”, voorspelt Bart Kiers. Een ambitieuze minister, een die zelf uit de zorg komt, gaat hierop acteren. Een minister “die op de winkel past” laat de ontwikkelingen op z’n beloop. Maar of dat goede politiek bedrijven is?

Trailer

Senior redacteur Bart Kiers geeft in deze ‘Redacteur aan tafel’ een spannende trailer voor toekomst van de acute zorg van ziekenhuizen. Interviewer en collega-redacteur Sterre ten Houte de Lange wil het naadje van de kous weten.